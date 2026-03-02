xs
เปิดตลาดทองคำพุ่งแรง 1,150 บาท รูปพรรณขายออก 79,550 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.05 น. ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 1,150 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 78,750.00 บาท รับซื้อบาทละ 78,550.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 79,550.00 บาท รับซื้อบาทละ 76,982.48 บาท