“เนวิน”โว MotoGP 2026 มีผู้ชม 228,228 คน สร้างรายได้ 5,139 ล้านบาท

นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ความสำเร็จจากความร่วมมือ
ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้สนับสนุนทุกท่าน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน แฟนMoto GP ที่ร่วมสร้างปรากฎการณ์ให้ไทย เป็นสนามMoto GP ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
ขอบคุณฅนบุรีรัมย์ ทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี
MotoGP 2026 ผู้ชม 228,228 คน สร้างรายได้ 5,139 ล้านบาท
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ต่อสัญญาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Moto GP อีก 5 ปี
2027-2031
#คนไทยไม่แพ้ใครในโลก