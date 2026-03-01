ปชป.จี้รัฐบาลเร่งแผนอพยพคนไทย-คุมราคาพลังงาน รับมือวิกฤตตะวันออกกลาง

นายอิสรา สุนทรวัฒน์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ความตึงเครียดทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และอิหร่าน ว่า พรรคฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความกังวล ในฐานะที่พรรคฯ เป็นสมาชิกสภาเสรีนิยมและประชาธิปไตยแห่งเอเชีย (Council of Asian Liberals and Democrats - CALD) และองค์กร เครือข่ายพรรคการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตย (Liberal International - LI) จึงต้องการยืนหยัดในหลักการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธีผ่านการเจรจาภายใต้กรอบของสหประชาชาติ
.
นายอิสรา ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนจุดยืนของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีที่แสดงท่าทีต่อสถานการณ์ดังกล่าว ที่ให้ทุกฝ่ายร่วมกันแสวงหาทางออกอย่างสันติ และเห็นพ้องด้วยว่าความปลอดภัยของคนไทยในอิหร่านและพื้นที่โดยรอบถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด ซึ่งควรมีการวางแผนเส้นทางการอพยพที่ชัดเจนหากสถานการณ์ถูกยกระดับขึ้น นอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการ ดังต่อไปนี้
- เพิ่มมาตรการความปลอดภัย โดยให้จัดทำแผนอพยพคนไทยที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคนไทยในอิหร่านและพื้นที่โดยรอบจะได้รับการดูแลอย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์ยกระดับขึ้น
- เตรียมพร้อมทางเศรษฐกิจ ขอให้กระทรวงพลังงานเร่งวางแผนรับมือความผันผวนของราคาพลังงานโลก เพื่อป้องกันไม่ให้ภาระค่าครองชีพส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในประเทศ
- ร่วมมือระดับภูมิภาค สนับสนุนให้รัฐบาลไทยใช้กลไกอาเซียนผลักดันแถลงการณ์ร่วม เพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดยิงและยุติความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติโดยเร็วที่สุด
.
“ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปราะบาง สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของแรงงานและพี่น้องคนไทยในพื้นที่ ประกอบกับความร่วมมือร่วมใจและการวางแผนอย่างรอบคอบของรัฐบาล จะสามารถนำพาพี่น้องคนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัย” นายอิสรา กล่าว