เพลิงไหม้บ้าน ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 จนท.เร่งทำการดับไฟ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (1 มี.ค.) เวลา 20.59 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 8 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งทำการดับไฟ