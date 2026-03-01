สนามบินภูเก็ตเร่งช่วยเหลือผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง

ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้เที่ยวบินของหลายสายการบินมีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบิน
ในวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดย ทภก. ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับผู้โดยสารอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลผู้โดยสารอย่างเต็มความสามารถ
จากสถานการณ์ดังกล่าว มีเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 24 เที่ยวบิน จาก 5 สายการบิน ได้แก่ Air Arabia, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways และ Unicair (Private Flight)
ในการนี้ ทภก. ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ โดยจัดให้มีบริการน้ำดื่ม ศูนย์ประสานงานนักท่องเที่ยว และพื้นที่รองรับผู้โดยสารที่ตกค้างภายในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลและ
ช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ทภก. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และประสานงานกับสายการบิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
• เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
ท่าอากาศยานภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ 0-7635-2302
• Air Arabia Contact Centre (UAE) โทรศัพท์ +971-600-508-001
• Emirates Contact Center โทรศัพท์ +66 2 787 3387
• Etihad Airways Reservation Center โทรศัพท์ +66 2 508 8646
• Qatar Airways Contact Center Team
โทรศัพท์ +974 402 30000
โทรศัพท์ +66 245 90032
ท่าอากาศยานภูเก็ตมีความห่วงใยต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันว่าท่าอากาศยานภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมุ่งมั่นอำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ พร้อมทั้งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องต่อไป