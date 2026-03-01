ทสภ.แจ้งผู้โดยสารติดตามข่าวสารจากสายการบิน วางแผนเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบิน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประกาศแจ้งผู้โดยสาร จากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศ อิสราเอล – อิหร่าน ขอความกรุณาผู้โดยสารติดตามข่าวสารจากสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และวางแผนเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน
-เที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
-เที่ยวบินขาออกภายในประเทศ ควรเดินทางถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ที่ AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง