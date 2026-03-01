ผู้ว่าฯ กทม. ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตเทศกาล “ดนตรีในสวน ครั้งที่ 33”

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดและร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตเทศกาล “ดนตรีในสวน ครั้งที่ 33” พร้อมชมการแสดงโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ และนักดนตรีเดี่ยวชาวรัสเซีย ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี
สำหรับเทศกาล “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ 33 (Concert in the Park No. 33) จัดโดยวง Royal Bangkok Symphony Orchestra (RBSO) เปิดแสดงฟรีทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.30–19.30 น. (โดยประมาณ) ณ ศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี จำนวน 8 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 11, 18, 25 มกราคม วันที่ 1, 8, 15, 22 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2569 โดยบรรเลงเพลงคลาสสิก เพลงยอดนิยม และเพลงพระราชนิพนธ์ ร่วมกับนักร้องรับเชิญคุณภาพ ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ยามเย็น
ทั้งนี้ กิจกรรมดนตรีในสวนได้รับการตอบรับจากประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ร่วมชมการบรรเลงเพลงอย่างคับคั่งทุกสัปดาห์