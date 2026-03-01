นายกฯ ลงพื้นที่สุรินทร์ เยี่ยมให้กำลังใจทหารเหยียบทุ่นระเบิดชายแดนไทย–กัมพูชา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจพลทหารเดชศักดิ์ ตรีคำ ทหารสังกัดหน่วย ร้อย.ร.233 (ร.23 พัน.3) ซึ่งประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด บริเวณฐานปฏิบัติการเอราวัณ ช่องระยี พื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาตัวภายใต้การดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยอาการปลอดภัยแล้ว ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์
นายอนุทิน กล่าวย้ำว่า แม้สถานการณ์ชายแดนจะยังมีความตึงเครียด ทหารไทยยังคงอดทนและยึดมั่นในกฎกติกาสากลอย่างเคร่งครัด หากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น ขอยืนยันว่ากองทัพไทยมีความพร้อมอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อออนไลน์ที่อาจมีการสร้างกระแส ขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานกองทัพและภาครัฐเป็นหลัก