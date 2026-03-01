ททท.เปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดพื้นที่ตะวันออกกลาง พร้อมเร่งช่วยเหลือ นทท.ตกค้าง

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดที่ส่งผลให้หลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดน่านฟ้า ททท.สำนักงานต่างประเทศได้ติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เปิดศูนย์ ศตท. เพื่อเป็นกลไกหลักในการรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ โดยได้จัดทำการประเมินสถานการณ์ออกเป็น 2 ฉากทัศน์ (Scenario) เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง ครอบคลุมการบริหารจัดการสื่อสาร การดูแลนักท่องเที่ยว และการฟื้นฟูตลาดเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
จากการติดตามเบื้องต้น พบว่าสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อตลาดตะวันออกกลาง โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ ได้รับแจ้งยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบินระหว่างประเทศที่มีเส้นทางบินไปยังหรือเชื่อมต่อผ่านภูมิภาคตะวันออกกลาง รวม 59 เที่ยวบิน อาทิ สายการบิน Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Gulf Air, Kuwait Airways, Air Arabia, Fly Dubai, El Al, Arkia Israeli และ Saudi Arabian Airlines ส่งผลให้การเดินทางเข้า–ออกภูมิภาคดังกล่าวหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตลาดตะวันออกกลางอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลอด (รอมฎอน) ซึ่งโดยปกติเป็นช่วงที่การเดินทางชะลอตัวอยู่แล้ว
ในส่วนของการดูแลนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ททท. ได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับท่าอากาศยาน สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ ตั้งจุดอำนวยความสะดวก จัดเตรียมน้ำดื่ม และเปิดพื้นที่พักคอยชั่วคราว ขณะที่สายการบินได้จัดหาที่พักสำรองให้แก่ผู้โดยสารส่วนใหญ่ ทำให้จำนวนผู้โดยสารตกค้างภายในสนามบินมีไม่มากนัก สำหรับท่าอากาศยานอื่น ๆ ททท. ได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ รวมถึงกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ผู้ว่าการ ททท. ได้สั่งการให้ด้านตลาดในประเทศประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่อาจตกค้าง พร้อมทั้งเตรียมแผนกระตุ้นตลาดภายในประเทศและตลาดศักยภาพอื่น ๆ เพื่อรองรับและทดแทนตลาดที่ได้รับผลกระทบ โดยทันทีที่สถานการณ์คลี่คลาย ททท. จะเร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเดินหน้าดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นระบบ