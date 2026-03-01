รมว.ทส.สั่งเร่งขจัดคราบน้ำมันเกาะราชาใหญ่ หลังเหตุเรืออับปาง ย้ำเฝ้าระวังผลกระทบระบบนิเวศ

จากกรณีเหตุการณ์เรือ SEALLOYD ARC อับปางเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีคราบน้ำมันบางส่วนถูกกระแสลมและคลื่นพัดเข้าสู่ชายฝั่งเกาะราชาใหญ่อย่างต่อเนื่อง นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ห่วงใยต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ จึงสั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งตรวจสอบ ดำเนินมาตรการป้องกันพร้อมติดตามประเมินผลกระทบต่อแนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสียหายระยะยาวต่อทรัพยากรและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สั่งการให้กองป้องกัน ปราบปราม และบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง ปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยบริเวณอ่าวปะตก (อ่าวพลับพลา) พบก้อนน้ำมันกระจายตัวเป็นระยะทางประมาณ 195 เมตร (ความกว้าง 2 เมตร) และบริเวณอ่าวสยาม พบก้อนน้ำมันกระจายตัวเป็นระยะทางประมาณ 40 เมตร (ความกว้าง 5 เมตร) ซึ่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้เร่งเก็บก้อนน้ำมันตามแนวหาดทรายทั้งหมดแล้ว ส่วนคราบน้ำมันที่ติดอยู่ตามบริเวณโขดหิน ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าจัดเก็บร่วมกัน เพื่อรักษาทัศนียภาพและลดผลกระทบต่อกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อไป
"เป้าหมายเร่งด่วนของเราคือการกำจัดก้อนน้ำมันออกไปให้เร็วที่สุด เพื่อไม่ให้สารเคมีตกค้างในระบบนิเวศแนวปะการัง และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะราชา" อธิบดี ทช. กล่าว
แม้จะดำเนินการจัดเก็บในพื้นที่หาดทรายเรียบร้อยแล้ว แต่จากการสำรวจยังพบคราบน้ำมันลอยอยู่ในบางจุดรอบเกาะราชาใหญ่ เจ้าหน้าที่กรมทะเลจึงยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด