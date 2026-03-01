นายกฯ เปิดงาน “โมโต จีพี 2026” มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน รุ่น Moto GP (Race 26 Laps)

วันนี้ (1 มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี พ.ศ. 2569 “PT Grand Prix of Thailand 2026” ณ สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหน้า SAT-NSDF Pavilion ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับคณะ ก่อนจะเยี่ยมชม Pavilion ของ กกท. และผู้สนับสนุน 5 บูท
จากนั้นได้ร่วมชมการแข่งขัน รุ่น Moto GP (Race 26 Laps) และมอบรางวัลชนะเลิศรุ่น Moto GP แก่นาย Marco Bezzecchi