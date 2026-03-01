xs
4 ส.ส.ภูมิใจไทย เดินทางเข้ารายงานตัวเพิ่มวันหยุดต่อสภาฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายสยาม เพ็งทอง นายสุริยา แป้นสุขา นายวิโรจน์ สาระวงศ์ และนายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ สส.พรรคภูมิใจไทย เดินทางเข้ารายงานตัวเป็นสส.ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่โถงชั้น B1 อาคารรัฐสภา