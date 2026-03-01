xs
สถานทูตกาตาร์ แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวจากสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ แจ้งงดการให้บริการตามประกาศด้านความปลอดภัยของรัฐบาลกาตาร์ ขอคนไทยทุกท่านในกาตาร์อย่าตื่นตระหนก เพิ่มความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานเหตุการณ์ หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น