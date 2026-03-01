มทภ.2 ตรวจชายแดนไทย–กัมพูชา กำชับความปลอดภัยกำลังพล รับมือสถานการณ์เฝ้าระวัง

พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความพร้อมของกำลังพล ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวัง
ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กำชับให้ทุกหน่วย ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยกำลังพลเป็นลำดับแรก พร้อมเน้นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านกำลังรบ การข่าว และการปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในพื้นที่แนวชายแดนซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ
นอกจากนี้ ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดน สะท้อนถึงความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา และการดูแลกำลังพลแนวหน้าอย่างใกล้ชิด
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความพร้อมของกองทัพภาคที่ 2 ในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา และสร้างความเชื่อมั่นต่อการรักษาอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของประเทศอย่างต่อเนื่อง