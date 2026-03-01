เช้านี้ กทม.คุณภาพอากาศดี อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครสรุปผลการตรวจวัด PM2.5 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 05.00-07.00 น.
- ตรวจวัดได้ 6.9-26.4 มคก./ลบ.ม.
- ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 13.0 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
- ค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานีที่มีการตรวจวัด
- ทั้งนี้ ณ เวลา 07.00 น. ตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้ในช่วง 7.0-26.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยมีแนวโน้มลดลง เมื่อเทียบกับเมื่อวานในช่วงเวลาเดียวกัน และพบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.)