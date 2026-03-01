xs
ผู้นำสูงสุดอิหร่าน เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สื่อของรัฐบาลอิหร่าน ยืนยันว่า อยาตุลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดอิหร่าน วัย 86 ปี เสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศร่วมระหว่างสหรัฐฯ-อิสราเอล