xs
xsm
sm
md
lg

แนะคนไทยในอิสราเอลไม่มีที่หลบภัยให้แจ้งสถานทูตด่วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ในอิสราเอล แจ้งพี่น้องคนไทยในอิสราเอลที่ไม่มีที่หลบภัยใกล้ที่พักหรือที่ทำงาน ขอให้ติดต่อแจ้งข้อมูลกับสถานทูตโดยด่วน

โทร. 054-550-1141, 054-469-3476,054-469-3477,054-636-8150