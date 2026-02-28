สถานทูตบาห์เรน ขอความร่วมมือคนไทยมีสติ -อย่าเผยแพร่ข่าวที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ

1. มีสติ อย่าตื่นตระหนก อย่าเผยแพร่ข่าวที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน ประกาศ ฉบับที่ 1/2569
ตามที่ปรากฏข่าวเมื่อเช้าวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ว่า อิสราเอลโจมตีอิหร่าน นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ขอความร่วมมือคนไทย ดังนี้
1. มีสติ อย่าตื่นตระหนก อย่าเผยแพร่ข่าวที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
2. เตรียมอาหารแห้งให้เพียงพอ ตรวจสอบเอกสารประจำตัวให้เป็นปัจจุบัน
3. อัพเดตระบบโทรศัพท์มือถือเพื่อรับการแจ้งเตือนจากทางการบาห์เรน และปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือนจากทางการบาห์เรน
4. ลงทะเบียนคนไทยตาม QR code เพื่อเป็นข้อมูลและเตรียมการดำเนินการในขั้น
ต่อไป
5. หลีกเลี่ยงการออกข้างนอกและถนนใหญ่ ให้หลบภายในตัวอาคาร ไม่อยู่ใกล้
หน้าต่าง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา
28 กุมภาพันธ์ 2569