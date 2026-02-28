ผบ.ทบ.เยือน สปป.ลาว หารือยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ

พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พลเอก ณรงค์ฤทธิ์ คัมภีระ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก และคณะ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 27–28 กุมภาพันธ์ 2569 ตามคำเชิญของกองทัพประชาชนลาว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น และยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ
โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลตรี วันทอง บุดตะวง รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ กองทัพประชาชนลาว (เทียบเท่า ผบ.ทบ.) ย้ำความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ โดยไทยให้การสนับสนุนลาวในหลายด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านความมั่นคง ทั้งสองกองทัพมีความร่วมมือใกล้ชิด ผ่านการเยือน การประชุม และการตรวจพื้นที่ชายแดนร่วมกัน สะท้อนถึงความไว้วางใจที่มีต่อกัน กรณีเหตุปะทะชายแดนไทย–กัมพูชา ฝ่ายลาวได้ขอให้ใช้ความอดทนอดกลั้นและแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี เพื่อนำความสงบสุขกับคืนสู่ภูมิภาค พร้อมยืนยันไม่เข้าข้างฝ่ายใด และต้องการเห็นความสงบเรียบร้อยเศรษฐกิจชายแดน พร้อมขอให้ไทยผ่อนปรนมาตรการส่งน้ำมันข้ามแดนไปยังลาว
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับกลไกประสานงาน แต่งตั้งผู้ประสานงานหลัก เพิ่มการแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และร่วมมือปราบปรามยาเสพติด การลักลอบค้า รวมถึงแก้ปัญหาโดรนล้ำแดน โดยเน้นการประสานงานใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ฝ่ายลาวหวังว่า ผบ.ทบ. จะสนับสนุนแนวทางดังกล่าวเพื่อสร้างรากฐานความสัมพันธ์มั่นคงยั่งยืน ขณะที่ ผบ.ทบ. ขอบคุณฝ่ายลาวที่ชี้แจงประเด็นสำคัญ ย้ำว่าความสัมพันธ์ทางทหารไทย–ลาวดำเนินมาอย่างต่อเนื่องและเชิงบวก แม้บางช่วงเว้นระยะ แต่ยังสะท้อนมิตรไมตรีที่แน่นแฟ้น
ผบ.ทบ. ยืนยันพร้อมสนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคง การศึกษา การฝึกผสม การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการลาดตระเวนร่วมชายแดน พร้อมเร่งเสนอข้อหารือด้านการค้าชายแดนและน้ำมันต่อรัฐบาล และทบทวนในส่วนที่กองทัพบกรับผิดชอบ
สำหรับประเด็นโดรน ผบ.ทบ. เห็นพ้องจัดตั้งหน่วยงานร่วมตรวจสอบ และด้านยาเสพติดย้ำว่าต้องอาศัยความร่วมมือใกล้ชิด เนื่องจากขบวนการปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างต่อเนื่อง
ท้ายที่สุด ผบ.ทบ. ย้ำความพร้อมสนับสนุนทุกประเด็นที่หารือ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างสองกองทัพให้มั่นคงและยั่งยืน พร้อมขอบคุณฝ่ายลาวอีกครั้งสำหรับความร่วมมือจริงใจและต่อเนื่อง
จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลโท สายใจ กมมะสิด หัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการ (เทียบเท่า ผบ.ทสส.) และรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ ซึ่งระบุว่าการหารือโดยตรงในช่วงสถานการณ์ที่มีความละเอียดอ่อน มีความสำคัญต่อการป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน และรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดน
ทั้งสองฝ่ายได้หารือเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดทำหลักเขตแดนในพื้นที่ทับซ้อน การพัฒนาช่องทางสื่อสารเร่งด่วนระหว่างผู้บังคับหน่วยชายแดน การบริหารจัดการปัญหาการลักลอบข้ามแดน และการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงโดรนและเครือข่ายออนไลน์ พร้อมยืนยันว่าความร่วมมือระดับพื้นที่คือกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ต่อมา ได้เข้าเยี่ยมคำนับ พลเอก คำเลียง อุทะไกสอน รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว ซึ่งกล่าวต้อนรับและแสดงความชื่นชมต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยในการสานต่อความร่วมมือทางทหาร ทั้งสองฝ่ายได้หารือภาพรวมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ ทั้งการพัฒนากำลังพล การขยายโอกาสการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก การฝึกผสมและการฝึกร่วมหน่วยขนาดเล็ก ความร่วมมือด้านการแพทย์ทหาร และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวชายแดน
รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว ย้ำว่า กองทัพทั้งสองประเทศยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหล่กันมายาวนาน ความร่วมมือที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความโปร่งใส และการเคารพซึ่งกันและกัน จะเป็นหลักประกันความมั่นคงของทั้งสองประเทศ และเป็นแบบอย่างความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประจำปี 2569 ให้แก่ พลตรี สมพอน มิดตะพอน เจ้าแขวงพะสาลี พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมว่า ความสำเร็จของศิษย์เก่าถือเป็นความภาคภูมิใจของสถาบัน และเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือด้านการศึกษาทางทหารไทย–ลาว ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ด้าน พลตรีสมพอน มิดตะพอน กล่าวแสดงความขอบคุณต่อ ผบ.ทบ.และคณะ ที่ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมระบุว่า รู้สึกเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้รับการยกย่องในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น หลังสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก เมื่อปี 2546–2547และยังคงรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมรุ่นอย่างใกล้ชิด
สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พิจารณาจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพ ดำรงตำแหน่งสำคัญระดับสูงในฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ หรือหน่วยงานความมั่นคง โดยจะมอบประกาศเกียรติคุณและจารึกชื่อไว้ในวันครบรอบสถาปนาโรงเรียนฯ ทุกปี
การมอบรางวัลครั้งนี้สะท้อนสายสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพลาว พร้อมตอกย้ำความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์นักรบนิรนาม เพื่อสดุดีวีรกรรมของทหารและผู้เสียสละชีวิตเพื่อชาติ อันเป็นการแสดงความเคารพต่อความกล้าหาญ ความเสียสละ และคุณูปการที่มีต่อความมั่นคงของประเทศ
ก่อนที่จะเดินทางไปพบกับ นาง ครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เพื่อหารือประเด็นสำคัญ ทั้งสถานการณ์ตามแนวชายแดน ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนการเยือนของประมุข และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของทั้งสองประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมือง การทูต และความมั่นคงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดช่องว่างการประสานงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ตลอดจนยกระดับกลไกความร่วมมือไทย–ลาว ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และตอบสนองต่อความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ