ทบ.แจงมาตรการผ่อนปรนส่งออกน้ำมันไป สปป.ลาว ยันคุมเข้มไม่ให้ลอบส่งไปกัมพูชา

วันนี้ (28 ก.พ.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงถึงการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการระงับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เพื่อสกัดกั้นการลักลอบส่งออกน้ำมันไปยังประเทศกัมพูชาด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
โฆษกกองทัพบก กล่าวย้ำว่า กองทัพบกยังคงให้ความสำคัญกับสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด รวมถึงต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคง ผลกระทบต่อประชาชน เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ล่าสุดกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 2 ได้กำหนดมาตรการผ่อนปรนควบคู่ไปกับการวางแนวทางควบคุมที่เข้มงวด เพื่อลดผลกระทบต่อภาคประชาชนและเศรษฐกิจของ สปป.ลาว โดยมีการบูรณาการความร่วมมือผ่านการจัดประชุมชี้แจงร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง ส่วนราชการในพื้นที่ และตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกน้ำมันผ่านด่านศุลกากรช่องเม็ก เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการทั้งฝั่งไทยและลาวอย่างละเอียด ซึ่งทางการลาวแขวงจำปาสัก ได้มีหนังสือยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า บริษัทผู้รับซื้อดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีการส่งออกต่อไปยังประเทศที่สามแต่อย่างใด
นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการส่งออกเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ กองทัพภาคที่ 2 ยังได้เพิ่มมาตรการควบคุมอย่างเป็นระบบ ทั้งการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถขนส่งน้ำมันตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมาย การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยานพาหนะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนกำหนดให้มีการรับรองการขนถ่ายน้ำมัน ณ คลังปลายทางใน สปป.ลาว และต้องรายงานผลการขนย้ายน้ำมันต่อกองกำลังสุรนารีทุกครั้ง
โฆษกกองทัพบกยังได้กล่าวอีกว่า การผ่อนปรนการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงถือเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ สปป.ลาว ในฐานะมิตรประเทศที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด และยังลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน อันจะส่งผลต่อเสถียรภาพตามแนวชายแดนในระยะยาว
ส่วนมาตรการป้องกันการลักลอบจำหน่ายน้ำมันไปยังกัมพูชา ยืนยันว่าทั้งไทย และ สปป.ลาว ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการอย่างรัดกุม เข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการลักลอบส่งไปยังกัมพูชา ซึ่งทาง สปป.ลาว ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการเป็นอย่างดี