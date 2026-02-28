ปภ.แนะ 7 วิธีรับมืออากาศร้อนป้องกันฮีทสโตรก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนดูแลสุขภาพช่วงหน้าร้อน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผู้มีโรคประจำตัว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคลมแดด (ฮีทสโตรก) ที่อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต พร้อมแนะ 7 วิธีปฏิบัติเพื่อรับมืออากาศร้อนจัดอย่างปลอดภัย ดังนี้
1. ใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลมพกพาช่วยระบายความร้อน
2. เมื่อต้องออกกลางแจ้ง ควรทาครีมกันแดด สวมหมวก แว่นตา ใช้ร่ม และสวมเสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี
3. ดื่มน้ำบ่อย ๆ เพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย
4. หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแดดจัดเป็นเวลานาน
5. เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ป้องกันโรคท้องร่วง
6. สังเกตอาการผิดปกติ เช่น ตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออก วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโรคลมแดดหรือฮีทสโตรก
7. ติดตามการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อรับมืออย่างถูกต้อง
หากต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง