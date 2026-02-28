เตือนหากสัมผัส-ชำแหละ-บริโภคสัตว์ที่ป่วยตายผิดปกติ อาจเสี่ยงติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

นางสาวอัยรินทร์ พันธ์ุฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในขณะนี้มีความน่ากังวล โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 20 ก.พ.69 พบผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย ที่ จ.ระยอง จากการสุ่มตรวจตัวอย่างสัตว์ทั่วประเทศ พบการติดเชื้อในสัตว์ถึง 50 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัข
รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน ห้ามนำซากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ โดยเฉพาะโค-กระบือ มาชำแหละหรือบริโภคแบบดิบโดยเด็ดขาด เนื่องจากเชื้อพิษสุนัขบ้าสามารถติดต่อสู่คนได้ และหากผู้ติดเชื้อเริ่มแสดงอาการแล้ว จะเสียชีวิตทุกรายโดยไม่มีทางรักษา
สำหรับการป้องกันและเฝ้าระวัง หมั่นสังเกตสัตว์เลี้ยง หากมีอาการซึม ก้าวร้าว น้ำลายไหล หรือเดินเซ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที หากถูกกัดหรือข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่ 15 นาที ใส่ยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์เพื่อรับวัคซีนโดยเร็ว ปฏิบัติตามหลัก 5 ย. คือ "อย่าแหย่-อย่าเหยียบ-อย่าแยก-อย่าหยิบ-อย่ายุ่ง" ไม่แกล้ง ไม่เหยียบให้ตกใจ ไม่ใช้มือเปล่าแยกสุนัขที่กัดกัน ไม่หยิบชามอาหารขณะกิน และไม่ยุ่งกับสัตว์จรจัด
ทั้งนี้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงควรนำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี หากพบสัตว์สงสัยว่าเป็นโรค สามารถแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 หรือ สายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 06-3225-6888 ตลอด 24 ชั่วโมง