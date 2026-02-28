กทม.ขยายเวลาจดทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่

เพจสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โพสต์ระบุว่า นับถอยหลัง เหลืออีก 316 วัน ครบกำหนดขยายเวลาจดทะเบียนสุนัขและแมวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 มกราคม 2570
พาน้องๆไปฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวได้ฟรีที่ 10 จุดบริการฉีดฝังไมโครชิป และจดทะเบียนสุนัขแมว กรุงเทพมหานคร
-คลินิกสัตวแพทย์ กทม.1 สี่พระยา เขตบางรัก 0-2236-4055 ต่อ 213
-คลินิกสัตวแพทย์ กทม.2 มีนบุรี เขตมีนบุรี 0-2914-5822
-คลินิกสัตวแพทย์ กทม.3 วัดธาตุทอง เขตวัฒนา 0-2392-9278 ต่อ 118
- คลินิกสัตวแพทย์ กทม.4 บางเขน เขตจตุจักร 083-9244108
-คลินิกสัตวแพทย์ กทม.5 วัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่ 0-2472-5895 ต่อ 109
- คลินิกสัตวแพทย์ กทม.6 ช่วง นุชเนตร เขตจอมทอง 0-2476-6493 ต่อ 1104
-คลินิกสัตวแพทย์ กทม.7 บางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย 0-2411-2432
- กลุ่มควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ เขตหนองแขม 0-2409-5986
-กลุ่มควบคุมและพักพิงสุนัขเขตประเวศ 0-2328-7460
-จุดบริการฯ สำนักงานเขตดินแดง (ที่เก่า) 095-5674414
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง
1. ใบรับรอง (คลส.1)
2. ใบคำขอจดทะเบียนสุนัข/แมว (คลส.2)
3. บัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์เลี้ยง
4. ทะเบียนบ้านที่สัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่
5. ใบมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเอง)