รอง ผบ.กกล.สุรนารี เยี่ยมเยี่ยมทหารกล้าได้รับบาดเจ็บเพื่อป้องกันชายแดนไทย

พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง รอง ผบ.กกล.สุรนารี พร้อมด้วย พ.ท.ณัฐวุฒิ คัมภิรานนท์ ผบ.ร.23 พัน.3 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมอาการบาดเจ็บของ พลฯ เดชศักดิ์ ตรีคำ ทหารกองประจำการ สังกัด ร้อย.ร.233 (ร.23 พัน.3) ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการเอราวัณ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์ โดยเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตย เป็นเหตุให้สูญเสียขาขวา
ในการนี้ รอง ผบ.กกล.สุรนารี ได้นำความห่วงใยจากผู้บังคับบัญชา มอบสิ่งของบำรุงขวัญและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับ พลฯ เดชศักดิ์ และครอบครัว เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ "ทหารกล้า" ผู้ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างสุดกำลัง