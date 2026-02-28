LINE ประเทศไทย แจงปมให้รางวัล สปส. "Best Sponsored Sticker" ชี้พิจารณาจากยอดดาวน์โหลดสะสม

LINE ประเทศไทย โพสต์แจงกรณีรางวัลของสำนักงานประกันสังคมที่ได้รับจากเวที LINE Thailand Awards 2025 ทาง LINE ประเทศไทย ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้
รางวัลที่สำนักงานประกันสังคมได้รับคือ รางวัล Best Sponsored Sticker ในกลุ่ม Public Sector ซึ่งเป็นรางวัลในหมวด Best-in-Class โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานจริงของแคมเปญสติกเกอร์บนแพลตฟอร์ม LINE ที่มีผลลัพธ์ยอดเยี่ยมที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเท่านั้น
เกณฑ์การตัดสินอ้างอิงจาก คะแนนรวมที่คำนวณจากยอดดาวน์โหลดสะสมของสติกเกอร์ทุกชุด ที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ดาวน์โหลดภายในปี 2025 ที่ผ่านมา
ซึ่งใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับทุกองค์กรที่เข้าร่วมการพิจารณารับรางวัลประเภทสติกเกอร์ และมิได้ครอบคลุมถึงผลการดำเนินงานในโซลูชันหรือบริการอื่นใดบนแพลตฟอร์ม LINE
LINE ประเทศไทย ยึดมั่นในหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกองค์กรที่เข้าร่วม