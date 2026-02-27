‘ลอรี่ พงศ์พล‘ชี้ กกต.ฟ้องกลับขบวนการบิดข้อมูลเท็จ เหมาะสมแล้ว ยันหนุนกระบวนการยุติธรรมให้พิพากษาตามจริง

ลอรี่- พงศ์พล ยอดเมืองเจริญ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้สมัคร สส.กทม.พรรคภูมิใจไทย เขตสวนหลวง-ประเวศ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ปชต.แพ้ได้ ด้อยค่าไม่ได้ เหมาะสมแล้วครับ การฟ้องกลับของ กกต.เย็นนี้ สู้กันตามกระบวนการ กับทีมงานฝ่ายค้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 6 ราย ซึ่งพึ่งมีการฟ้อง ม.157 ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ กับกกต.ในเช้าวันเดียวกัน
อย่างที่ผมได้เคยให้ความเห็นไว้ หากการเลือกตั้งตาม ปชต.ต้องถูกด้อยค่า วาทกรรม "นับกาก = นับโกง" จากขบวนการสื่อสารที่ตั้งใจบิดข้อมูลเท็จ จนปชช.มึนงงหลงโกรธไปด้วย เป็นการทำร้ายประชาธิปไตยทั้งระบบ ไม่งั้นวันหน้าพรรคไหนแพ้งอแง พามวลชนล้มเลือกตั้ง โมฆะท่าเดียว
ท่านจำทฤษฎีสมคบคิดมากมายได้มั้ย รูปถ่ายการรวมคะแนนไม่เป็นทางการ, การบวกเลขพลาดจากhuman error ความผิดพลาดมนุษย์ อาสา กปน., เฟคนิวส์จำนวนบัตรเขย่งที่ไม่ใช่ 3.2 แสน แต่เป็นบัตรเขียว 37,389ใบ บัตรชมพู 56,664 ใบ
การเอาภาพจากคูหานึง อย่างถุงดำคลุมกล้องวงจรปิด(ซึ่งเค้าอธิบายว่าคลุมตั้งแต่ก่อนนับคะแนน เพราะกล้องมองเห็นจุดที่คนกากากบาทในคูหา) ไปใช้แสดงความผิดปกติทั้งประเทศ โดยลืมไปว่าทั้งประเทศมีหน่วยเลือกตั้งถึง 99,487 หน่วย ที่ตลกสุดคือ QR Code ที่โชว์สรุปว่าเป็นเพียงเลข Serial number ของเล่มใบเลือกตั้ง ไม่ใช่รหัสลับ ย้อนกลับไปส่องคะแนนที่คนลงแต่ละใบได้ แบบที่เซียนอินเตอร์เน็ต พยายามทำทฤษฎีสมคบคิดกันเลอะเทอะ
วันนี้ กกต.เริ่มที่จะไฟว้กลับมีการฟ้อง พรบ.คอม ม.14 ข้อมูลเท็จกลับ, มาตรา 322 เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล, ม.116 ปลุกปั่น ไปจนถึงข้อหาอั้งยี่ ซึ่งแฟร์ ๆ ในความเห็นผม น่าจะไม่เข้ากรอบขนาดนั้น เรื่องนี้ว่ากันตามหลักฐานข้อเท็จจริงเลยครับ ลอรี่ เป็นผู้สมัครไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่เราสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม ให้ศาลพิพากษาตามจริง อย่าให้ความเท็จเป็นใหญ่ อย่าให้ประชาธิปไตยไทยถูกด้อยค่า