กทม.เปิดให้บริการ“ห้องหลบร้อน” 255 แห่งทั่วกรุง เริ่มใช้กลางเดือน มี.ค.-เม.ย.

นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการ “ห้องหลบร้อน (BKK Cooling Center)” รวม 255 แห่งทั่วกรุงเทพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์อากาศร้อนที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากความร้อน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง โดยกระจายครบทั้ง 50 เขต ได้แก่
-สำนักงานเขต 50 แห่ง
-ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง
-โรงเรียนสังกัด กทม. 51 แห่ง
-โรงเรียนฝึกอาชีพ กทม. 10 แห่ง
-ศูนย์บริการสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 75 แห่ง เช่น ศูนย์นันทนาการ ศูนย์กีฬา และห้องสมุด
เปิดให้บริการช่วงกลางเดือนมีนาคม–เมษายน 2569 เวลา 10.00–15.00 น. (ช่วงอากาศร้อนสะสมสูงสุดของวัน) พกบัตรฯ แสดงตน เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้บริการฯ ด้วย
ภายในมีน้ำดื่มสะอาด จุดพักผ่อน ยาและเวชภัณฑ์เบื้องต้น พร้อมระบบช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน รองรับผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีโรคประจำตัว ผู้ทำงานกลางแจ้ง และประชาชนทั่วไป
ตรวจสอบจุดให้บริการได้ที่ https://greener.bangkok.go.th/heat-escape-room/
(หมายเหตุ: อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูลบางส่วน)