ทภ.2 แจงกรณีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากวัตถุระเบิดในพื้นที่ช่องระยี

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากวัตถุระเบิดในพื้นที่ช่องระยี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 06.44 น. กำลังพลสังกัด ร้อย.ร.233 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการเอราวัณ บริเวณพื้นที่ช่องระยี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้ประสบเหตุเหยียบวัตถุระเบิด ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งเราควบคุม ส่งผลให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 นาย ได้แก่ พลทหาร เดชศักดิ์ ตรีคำ ตำแหน่ง พลปืนเล็กกล โดยได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณขาขวา ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยได้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร่งด่วน ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด
เบื้องต้นจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นดินปกคลุมด้วยเศษไม้ ใบไม้ และวัสดุธรรมชาติสะสมเป็นระยะเวลานาน วัตถุระเบิดอาจฝังตัวอยู่ในชั้นดินลึก ทำให้ยากต่อการตรวจพบ แม้ว่าหน่วยจะได้มีการตรวจสอบพื้นที่อย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอย่างละเอียด เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
ทั้งนี้ หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด และจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป