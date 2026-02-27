แคลิฟอร์เนียยืนยันพบไข้หวัดนกใน "แมวน้ำช้าง" เป็นครั้งแรก

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทีมวิจัยที่นำโดยร็อกแซนน์ เบลแทรน ศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาและชีววิทยาวิวัฒนาการแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาครูซของสหรัฐฯ เปิดเผยการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง สายพันธุ์เอช5เอ็น1 (H5N1) ในลูกแมวน้ำของอุทยานแอโน นูเอโว สเตต ในรัฐแคลิฟอร์เนีย จำนวน 7 ตัว หลังจากลูกแมวน้ำแสดงอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและระบบประสาท เช่น อ่อนแรงและสั่นเทา เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
รายงานระบุว่า นี่เป็นการตรวจพบโรคไข้หวัดนกในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลครั้งแรกของรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงในแมวน้ำช้างแปซิฟิกเหนือครั้งแรก โดยคณะนักวิทยาศาสตร์ได้เร่งเก็บตัวอย่างจากสัตว์ป่วยและสัตว์ตายเพื่อส่งให้กับระบบห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยทางอาหารแห่งแคลิฟอร์เนียที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส ซึ่งผลตรวจคัดกรองเบื้องต้นยืนยันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก และหน่วยงานรัฐบาลกลางยืนยันเป็นสายพันธุ์ H5N1 ในวันอังคาร (24 ก.พ.)
ทั้งนี้ ระบบอุทยานแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้สั่งปิดพื้นที่ชมแมวน้ำเป็นการชั่วคราวและยกเลิกกิจกรรมเที่ยวชมแมวน้ำช้างตลอดเดือนมีนาคม เพื่อให้ทีมเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการระบาดของโรคไข้หวัดนก