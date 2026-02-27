กกต.สรุปผลออกเสียงประชามติ มี 21 ล้านคน เห็นชอบมี รธน.ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สรุปจำนวนผู้มาออกเสียงประชามติ ประเด็น “ท่านเห็นชอบว่า สมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยจากจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ รวมทั้งสิ้น 52,933,610 คน พบว่า มีการมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ รวมทั้งสิ้น 36,870,302 คน หรือคิดเป็น 69.65% แบ่งเป็น
– เห็นชอบ 21,622,029 เสียง คิดเป็น 58.64%
– ไม่เห็นชอบ 11,231,161 เสียง คิดเป็น 30.46%
– ไม่แสดงความคิดเห็น 3,074,442 เสียง คิดเป็น 8.34%
ขณะที่มีจำนวนบัตรเสีย 942,608 ใบ คิดเป็น 2.56%
ทั้งนี้ จำนวนบัตรออกเสียงประชามติในประเทศ ที่มีน้อยกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ 12 ใบ เนื่องจากผู้มาใช้สิทธิมาแสดงตน แต่ไม่ขอรับบัตรออกเสียงประชามติ หรือรับบัตรออกเสียงประชามติแล้ว แต่ไม่ประสงค์ออกเสียงลงคะแนน ขณะที่บัตรออกเสียงประชามติ นอกราชอาณาจักร มีจำนวนน้อยกว่าผู้มาใช้สิทธิ 50 ใบ เนื่องจากผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ส่งบัตรกลับมา โดยส่งมาเพียงซองเปล่า