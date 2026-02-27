xs
ราคาทองปรับแล้ว 9 ครั้ง [+50] รูปพรรณขายออก 77,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 14.00 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 9 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 76,000 บาท ขายออกบาทละ 76,200 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 74,481.08 บาท ขายออกบาทละ 77,000 บาท