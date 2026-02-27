สคส.แจ้งค่ายมือถือแจงกรณีพนักงานหลอกนักเรียนสแกนใบหน้าแลกซิม

จากกรณีเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ACSC) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปราม เปิดปฏิบัติการ "SAFE ดอย BOY" เข้าตรวจค้น 8 เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ สมุทรปราการ และประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังพบพฤติการณ์หลอกนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "แจกซิมฟรี" ก่อนนำข้อมูลไปลงทะเบียนเป็นซิมผีส่งต่อเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 3 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง อาทิ ซิมโทรศัพท์ 2,160 ซิม โทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายและการโฆษณาขายซิม ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเหตุให้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) หรือ PDPC ได้เร่งติดตามและกำกับดูแลบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่างเคร่งครัดต่อไป
พ.ต.อ.สุรพงศ์ เปล่งขำ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวว่า บริษัทผู้ให้บริการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องจัดให้มีมาตรการในการกำกับดูแลพนักงานบุคลากร หรือตัวแทนของตนให้รับทราบ และถือปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัท เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประชาชนผู้รับบริการ อย่างเคร่งครัด และเมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วจะต้องมีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันนั้นอีก
สคส. จะได้กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของพี่น้องประชาชน ให้เต็มศักยภาพตามที่กฎหมาย PDPA กำหนดต่อไป ในส่วนของโรงเรียนก็ควรมีการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่มาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนอย่างละเอียดก่อนที่จะอนุญาตให้ดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสแกนใบหน้าเป็นข้อมูลอ่อนไหว ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของเด็กนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ควรจะต้องมีความระมัดระวัง ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย
หากมีเหตุสงสัยว่าจะเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัยในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อ สคส. ได้ทางโทร. 0 2111 8800 หรือ Facebook : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล-สคส.