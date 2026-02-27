รัสเซีย-ยูเครนแลกเปลี่ยนร่างทหารกว่า 1,000 นาย

ทางการรัสเซียรายงานการส่งมอบร่างทหารยูเครน 1,000 นาย และได้รับคืนร่างทหารรัสเซียกลับมา 35 นาย จากนั้นอีกหลายชั่วโมง ยูเครนรายงานการรับร่างผู้เสียชีวิตจากรัสเซีย โดยระบุว่า อาจเป็นร่างของทหารยูเครน
ทั้งสองฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนร่างของหารหลายพันนาย จากความขัดแย้งที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และมีข้อตกลงในเดือนมิถุนายน 2568 ในการส่งคืนร่างทหารฝ่ายละไม่เกิน 6,000 นาย รวมถึงเชลยศึกที่ป่วยและบาดเจ็บสาหัส และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครนยอมรับว่าสูญเสียทหารในสนามรบ 55,000 นาย แต่ผู้สังเกตการณ์จากตะวันตกมองว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เนื่องจากไม่ได้รวมผู้ที่สูญหาย
รายงานนี้เกิดขึ้นในขณะที่หัวหน้าผู้เจรจาของยูเครนพบกับผู้แทนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูยูเครนหลังสงคราม และเตรียมการเจรจารอบที่ 3 ซึ่งนำโดยสหรัฐฯ เพื่อยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยจะเป็นการประชุมไตรภาคีที่รัสเซียเข้าร่วมการประชุมด้วย