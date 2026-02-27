"ชัยวุฒิ" เตือนรัฐบาลอย่าเล่นเก้าอี้ดนตรี จัด ครม.ให้ยึดประโยชน์ ปชช.

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ กล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ ว่า จากที่ติดตามข่าวต้องใช้คำว่า มันจบแล้วครับพี่ วันนี้รัฐบาล 300 เสียง แบ่งกระทรวง แบ่งตำแหน่งกันแล้ว จึงฝากไปถึงคนจัดตั้งรัฐบาล ว่าประชาชนฝากความหวังไว้มากกับพรรคภูมิใจไทย เห็นได้จากคะแนนที่เลือกเข้ามา และสส.กว่า190 คน ความหวังของประชาชนต้องไม่ใช่แค่ลมปาก อยากให้เปลี่ยนความหวังเป็นความจริง มีนโยบายที่ทำให้บ้านเมืองดีขึ้น ช่วยเหลือประชาชนให้อยู่ดีกินดี ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นและประเทศเดินหน้าได้
นายชัยวุฒิ ย้ำว่า อย่ามัวแต่แบ่งกลุ่ม แบ่งผลประโยชน์ ต้องเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถ ประชาชนเชื่อมั่นไว้วางใจให้มาทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ไม่ใช่คิดถึงเรื่องเก้าอี้ดนตรี แบ่งตำแหน่งแย่งชามข้าวกัน คิดถึงแต่ประโยชน์ของนักการเมืองแต่ละกลุ่ม แต่เราต้องจัดรัฐมนตรี จัดรัฐบาลโดยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนให้ได้ประโยชน์มากที่สุด