"ทนายนกเขา" นำทีม คปท.ร้องผู้ตรวจการฯ สอบ กกต.จัดเลือกตั้งไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม

นายนิติธร ล้ำเหลือ หรือ ทนายนกเขา นำทีมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของ กกต. ที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กรณีการจัดเลือกตั้งไม่ลับ ไม่สุจริต ไม่เที่ยงธรรม ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
นายนิติธร กล่าวว่า ตนเองยื่นร้องต่อผู้ตรวจการให้พิจารณาพฤติการณ์การกระทำของ กกต.และกระบวนการเลือกตั้งทั้งหมด ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยมองว่ากระบวนการเลือกตั้งทั้งหมดขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยสิ่งที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ ขณะนี้มีประเด็นที่พอจะสรุปได้คือ คิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด กกต.เคยแถลงข่าวว่าเชื่อมโยงข้อมูลได้ หากเชื่อมโยงข้อมูลได้ การเลือกตั้งจะลับหรือไม่ โดยในมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ว่า โดยตรงและลับเท่านั้น ไม่ได้มีการอธิบายเพิ่มว่ามอบให้ใครเป็นผู้รักษาความลับ ฉะนั้นต้องลับด้วยกระบวนการ เมื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาก็มีปัญหาตามมาว่า ใครเป็นเจ้าของระบบและใครเข้าถึงระบบ
ส่วนกรณีบัตรเขย่งยังไม่มีคำตอบ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าความสัมพันธ์ของบัตรบัญชีรายชื่อและแบ่งเขต แตกต่างกันในระดับที่สูงมาก ซึ่งยังไม่มีคำตอบ ประเด็นสำคัญเรื่องสุจริตและเที่ยงธรรม หากจำได้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา การนับคะแนนจบ 100% แล้ว แต่ประกาศแค่ 95% ตามกฎหมายไม่อนุญาต การประกาศ 95% จะต้องมีเหตุสำคัญฉุกเฉินอย่างยิ่ง
นอกจากนี้ เรื่องบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด มีข้อบ่งชี้ว่าการกระทำมีข้อสงสัย ในการออกระเบียบอาจมีการอ้างว่าการเลือกตั้งก่อนหน้านั้นก็มี แต่จะเห็นว่ากระบวนการเน้นไปในเรื่องของความปลอดภัยแต่ครั้งนี้ต่างออกไป เชื่อว่าหาก กกต.ตอบประชาชนว่ามีแบบนี้ การเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 อาจจะไม่เกิดขึ้น ประชาชนจำนวนมากก็จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ หาก กกต. อยากพิสูจน์ ขอให้เอาบัตรเลือกตั้งต้นขั้วที่ยังไม่มีการลงคะแนนมาเชื่อมระบบ
ส่วนที่ กกต. ตีความว่าสิ่งที่ทำอยู่สุจริตและโปร่งใส ฟังขึ้นหรือไม่ นายนิติธร กล่าวว่า ข้อเท็จจริงเรื่องสุจริตและบัตรเขย่งถามว่าสุจริตหรือไม่ อย่างไรก็ได้แล้วค่อยว่ากัน มาให้ถ้อยคำต่อผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลรัฐธรรมนูญ
ขณะที่ตอนนี้ประชาชนมีความสงสัย แต่ กกต. กลับเซ็นประกาศรับรอง สส. นายนิติธร มองว่าขณะนี้ยังไม่มีองค์กรใดชี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ลับ สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กระบวนการเลือกตั้งก็ไปต่อได้ กระบวนการเลือกตั้งยังไม่จบ การรับรองก็รับรองไปก่อน คิดได้ว่ามีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ กกต.บอกว่ายังหาความผิดปกติไม่เจอ ถ้าถามถึงความชอบธรรมก็เป็นเรื่องที่น่าคิด
ท้ายที่สุดของคดี ตนเองคาดเดาไม่ได้ จึงมายื่นต่อผู้ตรวจการแผ่นดินให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเพื่อที่จะได้ชี้ว่าไปอย่างไร จะนำไปสู่กระบวนการต่อไปของ กกต.ว่าบัตรเลือกตั้งแบบนี้ทำได้หรือไม่ และอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกติกา หากย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ เทคโนโลยีน้อยกว่านี้เยอะเหตุใดสังคมจึงรู้สึกว่ามันลับ เลือกตั้งกันแบบธรรมดา เราก็มีสภาวะที่คนรู้ว่ามีการซื้อเสียง มีการย้ายบุคลากรเข้าไปรองรับการเลือกตั้ง แต่คนรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยลับกว่า
นายนิติธร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีประเด็นเพียงพอที่จะลงถนน ขณะนี้สังคมต้องคิดเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มาตรฐานทางจริยธรรม ไม่ประพฤติผิดมาตรฐาน จริยธรรมอย่างร้ายแรง เราให้กระบวนการตรวจสอบทำหน้าที่ไป แต่คนจะมาทำหน้าที่คณะรัฐมนตรี หากเป็นบุคคลที่มีประวัติกระดำกระด่าง ถึงแม้จะไม่มีคดีและข้อบ่งชี้ถึงความซื่อสัตย์สุจริต ตนเองถึงจะเคลื่อนไหว
ทั้งนี้ หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าการเลือกตั้งมิชอบด้วยกฎหมาย จะต้องมีคนรับผิดชอบ เราจะมีการยื่นดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ กกต.ต่อไป ส่วนการแจ้งความประชาชนและสื่อมวลชน ตนเองมองไม่เห็นความผิด บ้านเรากฎหมายเป็นระบบกล่าวหา ส่วนตัวไม่เห็นว่าจะเข้าข้อกฎหมายอย่างไร กกต.มีมุมมองอย่างไรตนเองไม่ทราบ ตนเองไม่รู้ข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่สิ่งที่ได้รับรู้จากสื่อมวลชน เห็นว่าไม่เพียงพอที่จะไปตั้งข้อกล่าวหาร้องทุกข์ ไม่รู้เจตนา กกต. แต่ส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมไม่ควร
นายนิติธร ยังกล่าวถึงข้อหาอั้งยี้ซ่องโจรว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่ว่า หน่วยงานรัฐหลายหน่วยงานพรรคการเมืองบางพรรคก็ใกล้เคียงกับอั้งยี้ซ่องโจร ขอให้ไปเทียบดูแล้วกันสำหรับการมายื่นร้องผู้ตรวจการแผ่นดินในวันนี้ หวังให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทำตามหน้าที่ ไม่จำเป็นต้องรอ กกต.เข้ามาชี้แจงก็สามารถสรุปสำนวนได้ หากต้องการพยานหลักฐานเพิ่มเติม ตนเองจะหาให้ทุกประเด็น แต่สำคัญคือผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ต้องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย