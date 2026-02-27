xs
หุ้นไทยปิดภาคเช้า +5.40 จุด มูลค่าซื้อขาย 51,340.13 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายภาคเช้า ดัชนีหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้น 5.40 จุด หรือ +0.35% ที่ระดับ 1,539.04 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 51,340.13 ล้านบาท