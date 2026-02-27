"ยศชนัน" นำทีม สส.เขต เพื่อไทย ขึ้นบัส EV รายงานตัวต่อสภา

นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และว่าที่ สส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และว่าที่ สส. บัญชีรายชื่อ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ว่าที่ สส. บัญชีรายชื่อรายชื่อ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และว่าที่ สส. บัญชีรายชื่อ นำคณะ สส. แบบแบ่งเขตของพรรคเพื่อไทยขึ้นรถบัส EV จากที่ทำการพรรคเพื่อไทย ออกเดินทางในเวลา 09.30 น. มายังอาคารรัฐสภา เพื่อนำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเข้ารายงานตัว ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เมื่อเดินทางมาถึง นายยศชนัน และคณะ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรัฐสภา ได้แก่ พระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระภูมิชัยมงคล และศาลตาศาลยาย เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนนำทีมเข้ารายงานตัว
ทั้งนี้ นายยศชนัน เปิดเผยว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และเพื่อพี่น้องประชาชน วันนี้เป็นสิ่บที่ดีงามของพรรคเพื่อไทยที่ได้มาอย่างยาวนาน วันนี้เรารวมตัวมาพร้อมกัน แสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่น ว่า เราพร้อมที่จะเริ่มทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน