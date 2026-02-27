xs
ครึ่งเช้าทองปรับ 5 ครั้ง [-50] รูปพรรณขายออก 76,900 บาท

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ครึ่งวันเช้า มีการปรับเปลี่ยน 5 ครั้ง ปรับลดสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 75,900 บาท ขายออกบาทละ 76,100 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 74,374.96 บาท ขายออกบาทละ 76,900 บาท