กรมปศุสัตว์เดินหน้าเจรจาเปิดตลาดส่งออกหมูไปสิงคโปร์

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงแผนเชิงรุกขยายตลาดส่งออกหมูไทยหลังประสบความสำเร็จในตลาดมาเลเซีย ว่า กรมปศุสัตว์เตรียมเดินทางเยือนสิงคโปร์ภายในเดือนมีนาคม เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาเปิดตลาดหมูไปสิงค์โปรอย่างเป็นทางการในขั้นตอนสุดท้าย ประกาศรายชื่อโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกได้ เพราะขณะนี้กระบวนการตรวจรับรองโรงงานในประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การเปิดตลาดส่งออกหมูสำเร็จเป็นเครื่องพิสูจน์มาตรฐานการผลิตสุกรไทยว่าเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้าอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานสากลของระบบการเลี้ยง การเชือด และการชำแหละของไทยตลอดห่วงโซ่การผลิต ที่สำคัญการขยายตลาดรองรับผลผลิตยังช่วยสร้างเสถียรภาพราคาให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสม มีรายได้สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้โดยไม่ขาดทุน ขณะที่ผู้บริโภคในประเทศก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากราคาที่ผันผวน
อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้เกษตรกรช่วยกันรักษาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตให้สม่ำเสมอ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและขยายตลาดส่งออกต่อไปในระยะยาว โดยกรมปศุสัตว์จะดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการรณรงค์บริโภคภายในประเทศและการส่งออก เพื่อช่วยปรับสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมหมู