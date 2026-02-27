ขบ.เตรียมเปิดศูนย์ One Stop Service รับจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปฯ 2-31 มี.ค.นี้

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบกกำลังเร่งรัดการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 มีนาคม 2569
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมถึงการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17) และรถยนต์รับจ้าง (รย.18) เพื่อนำมาให้บริการรับจ้างขนส่งผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการ ดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์ One Stop Service รับจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันครบจบในที่เดียว ตั้งแต่การลงทะเบียนหรือขอความเห็นชอบ ตรวจสภาพรถ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทรถ พร้อมกับรับชำระค่าธรรมเนียมและภาษี (ถ้ามี) ณ บริเวณอาคารตรวจสภาพรถ (อาคาร 4) สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กรมการขนส่งทางบก (จตุจักร) ตั้งแต่วันที่ 2 - 31 มีนาคม 2569 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
2. แจ้งผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้นำรถมาดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้อง หรือหากกรณีผู้ให้บริการฯ จะรวบรวมสมาชิกเพื่อนำรถมาจดทะเบียนพร้อมกันเป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งนัดหมายล่วงหน้าเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการ
3. ซักซ้อมสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศที่มีการลงทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (รย.17) และรถยนต์รับจ้าง (รย.18) เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยในการจดทะเบียนรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง