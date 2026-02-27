กกต.เผยยอดคนใช้สิทธิเลือกตั้ง 8 ก.พ. กว่า 37.8 ล้านคน คิดเป็น 71.42%

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้
1. การเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,933,610 คน ในจำนวนนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 37,807,781 คน คิดเป็น 71.42% บัตรดี 35,030,601 ใบ คิดเป็น 92.65% บัตรเสีย 1,669,006 ใบ คิดเป็น 4.41% 1,108,051 ใบ คิดเป็น 2.93%
2. การเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,933,610 คน ในจำนวนนี้มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 37,807,778 คน คิดเป็น 71.42% บัตรดี 34,862,178 ใบ คิดเป็น 92.21% บัตรเสีย 1,337,396 ใบ คิดเป็น 3.54% และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,608,174 ใบ คิดเป็น 4.25%
ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ระบุหมายเหตุดังนี้ (1) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่รวมที่มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่และที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ (2) กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่เท่ากัน เนื่องจากบัตรเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักรบางซองมีกลับมาไม่ครบ 2 ประเภท และ (3) สรุปจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด หรือบัตรไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใด ในแต่ละจังหวัดจะมีการเผยแพร่หลังจากที่มีการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ และที่มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ครบถ้วนแล้ว