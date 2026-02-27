ทภ.2 แจงเหตุกำลังพลเหยียบกับระเบิด สูญเสียขาขวา 1 นาย

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงเหตุการณ์กำลังพลประสบอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิด พื้นที่ช่องระยี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับบาดเจ็บสาหัส สูญเสียขาขวา 1 นาย ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยควบคุม เบื้องต้นจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบเป็นทุ่นระเบิดที่ฝังดินลึกและมีใบไม้ทับถม ทำให้ยากต่อการตรวจพบในช่วงที่ผ่านมา ไม่ใช่การวางใหม่ ขณะนี้ได้นำส่งรักษา ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอย่างเร่งด่วน อยู่ระหว่างติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ หน่วยที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานอย่างงเข้มแข็งและต่อเนื่อง