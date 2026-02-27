เตือนคนไทยในเม็กซิโกหรือมีแผนเดินทางไป ใช้ความระมัดระวัง เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่จะเดินทางไปเม็กซิโก ตามที่มีรายงานการปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลเม็กซิโกเพื่อเข้าจับกุม El Mencho หัวหน้ากลุ่มค้ายาเสพติด Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) และการเสียชีวิตของบุคคลดังกล่าว ซึ่งส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายรัฐของเม็กซิโก นั้น
กระทรวงการต่างประเทศ ขอแจ้งเตือนคนไทยที่อาศัยหรือมีแผนจะเดินทางไปเม็กซิโกใช้ความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะเมือง Guadalajara Puerto Vallarta และ Chapala ในรัฐ Jalisco รวมถึงรัฐชายฝั่งแปซิฟิก ซึ่งเป็นพื้นที่อิทธิพลของ CJNG และขอให้ติดตามข่าวสาร ปฏิบัติตามประกาศและคำแนะนำของทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก อย่างใกล้ชิด