ราคาทองเปิดเช้านี้ [+200] รูปพรรณขายออก 77,150 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 76,150 บาท ขายออกบาทละ 76,350 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 74,632.68 บาท ขายออกบาทละ 77,150 บาท