เงินบาทเปิดอ่อนค่าลงเล็กน้อย ที่ระดับ 31.09 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (27 ก.พ. 69) ที่ระดับ 31.09 บาทต่อดอลลาร์ อ่อนค่าลงเล็กน้อย แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปิดของวันก่อนหน้า ที่ระดับ 31.04 บาทต่อดอลลาร์