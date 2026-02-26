"แพทองธาร" เชื่อ "ทักษิณ" จะวางมือทางการเมือง คาดพักโทษปล่อยตัวพ้นคุก 11 พ.ค.

ในวันนนี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายปิฎก สุขสวัสดิ์ สามี และนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความส่วนตัว ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการเข้าเยี่ยมครั้งที่ 43 หลังจากนายทักษิณ ถูกคุมขังมาแล้วเป็นเวลา 5 เดือน 17 วัน
น.ส.แพทองธาร กล่าวถึงกรณีเกณฑ์การพักโทษของนายทักษิณ ซึ่งตามระเบียบต้องโทษจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3 ของกำหนดโทษ และจะได้รับสิทธิพักการลงโทษไม่เกิน 1 ใน 3 ของโทษทั้งหมด 1 ปี โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งกรณีของนายทักษิณ จะเข้าเกณฑ์ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2569 และสามารถปล่อยตัวได้ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 โดย น.ส.แพทองธาร ระบุว่า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน ส่วนการพูดคุยในวันนี้เป็นการสนทนาเรื่องทั่วไป โดยตนได้เล่าเรื่องทริปท่องเที่ยวที่เพิ่งไปมาให้นายทักษิณฟัง
เมื่อผู้สื่อข่าวซักถามถึงการเตรียมกำหนดการรองรับหากได้รับการพักโทษ น.ส.แพทองธาร ย้ำว่า เป็นไปตามกระบวนการ พร้อมกันนี้ยังได้ตอบคำถามถึงอนาคตทางการเมืองของนายทักษิณ ว่า หากได้รับการปล่อยตัวแล้วจะวางมือทางการเมืองเลยหรือไม่ โดยระบุว่า นายทักษิณ เข้าไปอยู่ในเรือนจำมานานถึง 6 เดือ ก็น่าจะวางมืออย่างแน่นอน