อุทธรณ์ยืน ยกฟ้อง "อนุทิน" ฟ้อง "วิโรจน์" หมิ่นฯ ปมโควิด-19

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Wiroj Lakkhanaadisorn – วิโรจน์ ลักขณาอดิศร" ระบุว่า
คดีที่คุณอนุทินฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาท กรณีการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าไม่มีมูล จึงมีคำสั่งไม่รับฟ้อง ต่อมาศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ยกฟ้อง และคดีถึงที่สุดแล้ว
ผมทราบมาว่า ปัจจุบันคดีที่คุณอนุทินฟ้องหมิ่นประมาทประชาชน ในกรณีที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทิน เกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีน และสถานการณ์โควิด-19 ในฐานะที่คุณอนุทินดำรงตำแหน่งรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่ไม่น้อย
เนื่องจากคดีที่คุณอนุทินฟ้องผม ศาลชั้นต้นได้ไต่สวนมูลฟ้อง แล้วพบว่าไม่มีมูล จึงสั่งไม่รับฟ้อง ต่อมาศาลอุทธรณ์ ได้มีคำพิพากษายืน ยกฟ้อง โดยมีสาระสำคัญของคำพิพากษาว่า การวิพากษ์วิจารณ์ของผม เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ต่อคุณอนุทิน ในฐานะที่คุณอนุทินดำรงตำแหน่งรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น การวิพากษ์วิจารณ์งานในกำกับดูแลของ รมว.สาธารณสุข และเรื่องที่วิพาก์วิจารณ์ ก็ไม่ใช่เรื่องที่สร้างขึ้นมาเพื่อใส่ร้าย จึงถือเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต ด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยที่ประชาชนกระทำได้
เมื่อการพิพาทระหว่างผม และคุณอนุทิน ซึ่งต่างก็เป็นบุคคลสาธารณะ ได้ถึงที่สุดแล้วตามกระบวนการยุติธรรม ผมจึงอยากจะแนะนำให้คุณอนุทิน ในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะ รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชน ได้พิจารณาถอนฟ้องประชาชนในทุกคดีที่มีการฟ้องประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 อย่าให้คดีความสร้างภาระแก่ประชาชน และผู้พิพากษาอีกเลย
สำหรับประชาชนทุกท่านที่ถูกคุณอนุทินฟ้อง ในข้อหาหมิ่นประมาทในกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินในฐานะรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ขณะนั้น สามารถนำเอาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีของผม ไปใช้อ้างอิงโดยสุจริตได้เลยครับ