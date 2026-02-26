คาด "มณฑล" วืดนั่ง กกต.ใหม่ เพราะมีคดีค้าง ป.ป.ช.

จากกรณีที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้ นายจิรุตม์ วิศาลวิจิตร อดีตอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่วนผู้ที่ได้รับการเสนอรายชื่ออีกหนึ่งบุคคล คือ นายมณฑล สุดประเสริฐ อดีตอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา ด้วยคะแนนเห็นชอบ เพียง 9 เสียง ไม่เห็นชอบ 102 เสียง และงดออกเสียง 57 เสียง
โดยคาดว่าเหตุผลที่ นายมณฑล ไม่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา ให้ดำรงตำแหน่ง กกต. เนื่องจากมีคดีติดค้างในชั้นตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งในบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีการอนุมัติให้คอนโดมีเนียมหรูใจกลางเมืองเข้าใช้พื้นที่การรถไฟโดยมิชอบหรือไม่ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของ ป.ป.ช.
