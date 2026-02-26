xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองวันนี้ปรับเปลี่ยน 17 ครั้ง [-50] รูปพรรณขายออก 76,950 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ วันนี้ มีการปรับเปลี่ยนทั้งสิ้น 17 ครั้ง รวมปรับลดสุทธิ 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 75,950 บาท ขายออกบาทละ 76,150 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 74,435.60 บาท ขายออกบาทละ 76,950.00 บาท