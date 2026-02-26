กทพ.เตรียมจัดมาตรการ Cash Back 50% จูงใจคนใช้ Easy Pass

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เตรียมดำเนินมาตรการส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass ด้วยการคืนเงินค่าผ่านทาง (Cash Back) 50% ครั้งที่ 2
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางด้วย Easy Pass เพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง และลดปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
ส่วนการคืนเงินค่าผ่านทาง 50% จะคืนในรูปแบบเงินสะสมเข้าบัญชีเงินสำรองค่าผ่านทาง Easy Pass ของผู้ใช้บริการ
สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขและช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการจัดกิจกรรม Cash Back ครั้งแรก ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้ทางพิเศษ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้บัตร Easy Pass เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รายงานข่าวจาก กทพ. ระบุด้วยว่า ปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้ช่อง Easy Pass ประมาณร้อยละ 57–60 ของปริมาณการจราจรทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีผู้ใช้ทางพิเศษเฉลี่ยประมาณ 2 ล้านเที่ยวต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นผู้ใช้ Easy Pass มากกว่า 1 ล้านเที่ยวต่อวัน
สำหรับการดำเนินการ Cash Back ครั้งที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ทางหันมาใช้ Easy Pass มากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยบริเวณหน้าด่าน
ทั้งนี้ กทพ. ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนผู้ใช้ Easy Pass เป็นร้อยละ 70 ภายในระยะเวลา 2 ปี พร้อมทั้งทยอยเพิ่มช่องอัตโนมัติให้สอดคล้องกับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง